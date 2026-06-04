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ولي العهد يهنئ رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

الجمعة ٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٤ صباحاً
ولي العهد يهنئ رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة
المواطن - واس

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لدولة السيدة ميته فريدريكسن رئيسة الوزراء في مملكة الدنمارك، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستها.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب مملكة الدنمارك الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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