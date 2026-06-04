ولي العهد يهنئ رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم وظائف شاغرة بـ فروع المراعي في 3 مدن وظائف شاغرة في فروع شركة بدائل وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله ترامب: سننتصر عسكريًا على إيران أو عبر اتفاق الأفواج الأمنية بعسير تقبض على 4 مخالفين لتهريبهم 173 كجم من القات المخدر وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة وظائف شاغرة في شركة نادك هطول أمطار الخير على منطقة جازان
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لدولة السيدة ميته فريدريكسن رئيسة الوزراء في مملكة الدنمارك، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستها.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب مملكة الدنمارك الصديق المزيد من التقدم والرقي.