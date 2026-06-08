ولي العهد يهنئ رئيس وزراء مالطا

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة الدكتور روبرت أبيلا رئيس وزراء جمهورية مالطا، بمناسبة إعادة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية مالطا الصديق المزيد من التقدم والرقي.