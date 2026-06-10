ولي العهد يوجه باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة

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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبداللّه وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بدولة الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، نقل خلاله توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه اللّه- باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، وذلك بناء على طلب فخامة الرئيس جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، ووفقًا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، وما أنجزته الفرق المختصة طوال العام الماضي، وما أبداه الجانب اللبناني من تعاون معها وتقديمه التعهدات المطلوبة.
وأكد سمو وزير الخارجية خلال الاتصال دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاهية شعبه الشقيق، وثقته باتخاذ الأشقاء في لبنان جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام لبنان كمنصة للإضرار بأشقائه.