ولي العهد يؤكد دعم المملكة للبحرين في أي إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال إدانة المملكة واستنكارها للاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت أراضي مملكة البحرين الشقيقة، كما أكد -حفظه الله- وقوف المملكة التام وتضامنها إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة ومساندة ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها.