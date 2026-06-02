“وِرث” تفتح باب التعلّم لفنون النجارة والأبواب النجدية في القصيم

أعلن المعهد الملكي للفنون التقليدية “وِرث”, فتح باب التسجيل في دفعة جديدة من برنامج التلمذة المتخصص في “فنون النجارة والأبواب النجدية”، بهدف نقل المعارف والمهارات الحرفية المرتبطة بصناعة الأبواب النجدية, وتأهيل جيل جديد من الممارسين القادرين على محافظة هذا الإرث.

ويُقام البرنامج في مقر المعهد بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم، إذ يعيش المتدربون تجربة عملية تمتد لـ18 شهرًا داخل الورش الحرفية، يتعلمون خلالها النجارة التقليدية، وفنون النقش والزخرفة النجدية، وأساليب تنفيذ الأبواب باستخدام الأدوات والتقنيات الحديثة، بإشراف حرفيين ومختصين ذوي خبرة.

ولا يقتصر البرنامج على تعليم المهارات الحرفية فحسب، بل يقدّم تجربة تلمذة مباشرة تُعيد ربط المتدربين بإحدى أبرز الفنون المرتبطة بالعمارة النجدية، وتمنحهم فرصة تحويل هذا الإرث التقليدي إلى ممارسة مهنية وإبداعية معاصرة.

ويأتي البرنامج ضمن جهود “وِرث” في صون الفنون التقليدية السعودية واستدامتها، من خلال برامج تعليمية تعتمد على التعلّم بالممارسة ونقل الخبرات الحية من الحرفيين إلى الأجيال الجديدة، بما يعزز حضور الحرف الوطنية في المشهد الثقافي والمعماري.

ويبدأ البرنامج في 23 أغسطس 2026، وتُقدَّم الدراسة مجانًا للمواطنين السعوديين، ويمكن للراغبين التسجيل والاطلاع على تفاصيل البرنامج عبر الرابط التالي: https://wrth.edu.sa/learn/apprenticeships/najdi-doors-apprenticeship-program.