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بعد خروج المنتخب من دور المجموعات في كأس العالم 2026

ياسر المسحل يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
ياسر المسحل يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم
المواطن- فريق التحرير

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أعلن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه بعد خروج المنتخب من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

استقالة ياسر المسحل

وقال المسحل عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”: بعد 7 سنوات تشرفت خلالها بخدمة وطننا الغالي رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، لقد بذلنا، أنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة، كل ما نستطيع لخدمة كرة القدم السعودية، وسعينا بكل إخلاص لتحقيق تطلعات وطننا وجماهيرنا، إلا أن عدم تأهل منتخبنا الوطني للدور المقبل في كأس العالم نتيجة لا ترقى إلى طموحاتنا جميعاً، وأنا أتحمل مسؤوليتها كاملة، وأعتذر لكل من كان يأمل أن يرى منتخبنا في موقع أفضل.

وأضاف: “أنه انطلاقًا من قناعتي بأن المسؤولية تقتضي إتاحة الفرصة لمرحلة جديدة، فقد قررت عدم الاستمرار حتى نهاية الدورة الحالية، وسندعو وفقًا للإجراءات واللوائح النظامية- إلى البدء في إجراءات فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد”.

وتابع المسحل “أغادر المنصب، لكنني سأبقى جنديًا مخلصًا في خدمة وطني وقيادته الرشيدة، وسأظل داعمًا لكل ما يسهم في رفعة الرياضة السعودية ونجاحها. شكرًا لكل من ساندنا، وشكرًا لجماهيرنا التي كانت طموحاتها كبيرة، ونرجو منها العذر إن أخطأنا أو قصّرنا. وأسأل الله أن يوفق من يأتي بعدنا، وأن يكون مستقبل كرة القدم السعودية أكثر إشراقًا، بما يليق بوطننا وطموحاته”.

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