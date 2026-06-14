#يهمك_تعرف | إيجار توضح خطوات تحديث بيانات المستخدم الشخصي برقم الهوية الموارد البشرية: حظر العمل تحت أشعة الشمس بدءًا من الغد عبدالرحمن الراشد يكتب عن أخطر بند في الاتفاق الأمريكي الإيراني 80 ألف طالب وطالبة بتعليم الباحة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني المنظمة العالمية لصحة الحيوان WOAH تعتمد برنامج المملكة لمكافحة داء السعار بدء موسم الرطب بالمدينة المنورة.. والمزارعون يترقبون حصاد “الروثانة” وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 20 موقعًا حول المملكة كأس العالم 2026.. أستراليا تفوز على تركيا بهدفين دون رد تايوان ترصد 7 سفن وطائرة واحدة تابعة للصين حول أراضيها القوات المسلحة البريطانية تعترض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي
أوضحت منصة إيجار بالتفصيل طريقة وخطوات تحديث بيانات المستخدم الشخصي من خلال رقم الهوية.
وبينت الشبكة، عبر حسابها في منصة إكس، أنه لإبرام أو تجديد العقود يجب سريان الهوية أو الإقامة وتبقي أكثر من 90 يومًا على إنتهائها.
وأضافت منصة إيجار عبر منصة إكس ردًا على استفسارات في هذا الشأن، أنه يمكن تحديث بيانات المستخدم الشخصي في الشبكة من خلال الخطوات التالية:
كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.
وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.
وأضافت منصة إيجار، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.
وأكدت منصة إيجار، أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.
كما أعادت شبكة إيجار التأكيد على أن توثيق العقود إلكترونيًا هو أمر إلزامي، ويُعد العقد المُسجل خارج الشبكة فاقدًا أثره القضائي والإداري، وفي حال امتناع أحد الأطراف عن توثيق العقد إلكترونيًا يمكن للطرف الآخر رفع واقعة إيجارية بوجود عقد ورقي.