Icon

جامعة الشمالية تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا Icon ترامب: منتقدو الاتفاق مع إيران أغبياء أو حاسدون Icon #يهمك_تعرف | شروط تحمل الدولة لضريبة 5% للمسكن الأول عبر برنامج سكني Icon وقاء: خلو السعودية رسميًا من التهاب الشرايين الفيروسي في الخيول Icon #يهمك_تعرف | توكلنا: عرض النتائج الدراسية يتم عبر بيانات وزارة التعليم والتحديث عبرها Icon #يهمك_تعرف | إيجار توضح ضوابط الإخلاء والتجديد التلقائي للعقود السكنية Icon أتربة مثارة ورياح على شرورة حتى المساء  Icon سبب توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في قصر فرساي Icon النباتات البرية هوية بيئية بالشمالية Icon حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة بالمناطق البحرية  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | إيجار توضح ضوابط الإخلاء والتجديد التلقائي للعقود السكنية

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
#يهمك_تعرف | إيجار توضح ضوابط الإخلاء والتجديد التلقائي للعقود السكنية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت شبكة إيجار أنه يتاح إلغاء التجديد التلقائي قبل انتهاء العقد بـ 60 يومًا، وفي حال رغبة المؤجر في استخدام الوحدة السكنية للاستخدام الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في هذه الحالة يمنح المستأجر مهلة 365 يومًا من تاريخ الإشعار للبحث عن عقار.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

#يهمك_تعرف | إيجار توضح آلية إنهاء العقود وحسم النزاعات عبر القضاء
يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | إيجار توضح آلية إنهاء العقود...

يهمك تعرف
#يهمك_تعرف | إيجار توضح خطوات تحديث بيانات المستخدم الشخصي برقم الهوية
أخبار رئيسية

#يهمك_تعرف | إيجار توضح خطوات تحديث بيانات...

أخبار رئيسية