يهمك_تعرف | التأمنيات تحدد مهلة استبعاد المشترك حال ترك العمل

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أوضحت التأمينات الاجتماعية أن المهلة النظامية لاستبعاد المشترك من نظام التأمينات تنتهي بنهاية اليوم الأخير من الشهر الميلادي الذي يوافق تاريخ تركه للعمل.
وقالت التأمينات، إنه في حال تجاوز هذه المهلة دون إتمام عملية الاستبعاد، يمكن للمشترك التقدم بطلب استبعاد إلكترونيًا عبر حسابه الشخصي في تطبيق التأمينات (GOSI)، وذلك من خلال الخدمات المتاحة داخل التطبيق.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم العلاقة التأمينية وضمان تحديث بيانات المشتركين بشكل دقيق، بما يسهم في حفظ الحقوق التأمينية وتفادي أي التزامات غير مستحقة.
كما دعت التأمينات الاجتماعية المشتركين وأصحاب العمل إلى الالتزام بالمواعيد النظامية وتحديث البيانات في وقتها المحدد، والاستفادة من القنوات الرقمية المعتمدة لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجازها.
في سياق متصل، أوضحت التأمينات الاجتماعية أن النظام يجيز العمل لدى أكثر من صاحب عمل، على ألا يتجاوز مجموع أجر الاشتراك لدى جميع أصحاب العمل45,000 ريال، وفي حال تجاوز ذلك يتم تخفيض مايخضع للاشتراك بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوبًا لمجموع الأجور.
ودعت التأمينات الاجتماعية المشتركين وأصحاب العمل إلى الالتزام بالمواعيد النظامية وتحديث البيانات في وقتها المحدد، والاستفادة من القنوات الرقمية المعتمدة لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجازها.
كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأوضحت التأمينات أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.