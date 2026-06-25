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يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | التأمينات توضح حالات إيقاف دعم التعطل عن العمل ساند

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠١ صباحاً
#يهمك_تعرف | التأمينات توضح حالات إيقاف دعم التعطل عن العمل ساند
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن استحقاق دعم التعطل عن العمل “ساند” يتوقف فور التحاق المشترك بعمل جديد خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بعد اعتماد تسجيله رسميًا في النظام.

وأكدت المؤسسة أن برنامج “ساند” يهدف إلى توفير الحماية التأمينية للمشتركين عند التعطل عن العمل وفق الضوابط المحددة، حيث يستمر صرف التعويض للمستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط خلال فترة التعطل، ويتوقف عند زوال سبب الاستحقاق.

وأشارت إلى أن تسجيل المشترك في وظيفة جديدة يعد من الحالات التي تؤدي إلى إيقاف صرف دعم “ساند”، باعتبار أن المستفيد أصبح على رأس العمل ويتمتع بمصدر دخل خاضع للنظام.

ودعت التأمينات الاجتماعية المستفيدين إلى الاطلاع على جميع الحالات التي يتم فيها إيقاف استحقاق “ساند” والضوابط المرتبطة بالبرنامج عبر منصاتها الرسمية، لضمان معرفة الحقوق والالتزامات وتحديث البيانات بشكل مستمر.

كما دعت التأمينات الاجتماعية المشتركين وأصحاب العمل إلى الالتزام بالمواعيد النظامية وتحديث البيانات في وقتها المحدد، والاستفادة من القنوات الرقمية المعتمدة لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجازها.

في سياق متصل، أوضحت التأمينات الاجتماعية أن النظام يجيز العمل لدى أكثر من صاحب عمل، على ألا يتجاوز مجموع أجر الاشتراك لدى جميع أصحاب العمل45,000 ريال، وفي حال تجاوز ذلك يتم تخفيض مايخضع للاشتراك بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوبًا لمجموع الأجور.

ودعت التأمينات الاجتماعية المشتركين وأصحاب العمل إلى الالتزام بالمواعيد النظامية وتحديث البيانات في وقتها المحدد، والاستفادة من القنوات الرقمية المعتمدة لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجازها.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

    • النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
    • اختيار الاشتراكات.
    • النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
    • تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    • إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    • إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأوضحت التأمينات أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

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