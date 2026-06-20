يهمك_تعرف | المرور: 5 خطوات لنقل ملكية مركبة إلى منشأة

أوضحت الإدارة العامة للمرور، بالتفصيل خطوات الحصول على خدمة نقل ملكية مركبة إلى منشأة.

وأكدت الإدارة، عبر حسابها في منصة “إكس”، أن الخدمة تتيح لمالك المركبة نقل ملكيتها إلى منشأة تابعة له المسجلة برقم 700 إلكترونيا عبر منصة أبشر أفراد، دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة العامة للمرور.

نقل ملكية مركبة إلى منشأة

وتشمل خطوات تنفيذ خدمة نقل ملكية مركبة ما يلي: