#يهمك_تعرف | المرور: 5 خطوات لنقل ملكية مركبة إلى منشأة ترامب: حركة غير مسبوقة في مضيق هرمز و700 سفينة في انتظار العبور حالة غير مسبوقة.. تطبيق تعديل “فيفا” الجديد يتسبب في طرد لاعب باراجواي أمام تركيا المركزي الروسي يرفع أسعار الدولار واليوان ويخفض اليورو أمام الروبل مسجد قباء.. أول مسجد أُسس في الإسلام ومنارة إيمانية في المدينة المنورة المغرب يفوز على أسكتلندا بهدف دون رد في كأس العالم 2026 التخصصات الصحية: الإخلال بأخلاقيات المهنة يعرّض الممارس الصحي للإجراءات النظامية طقس السبت.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق الأخضر يتدرّب في أوستن ويختتم غدًا تحضيراته لمواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026 جورجيا ميلوني ترد على ترامب: لا أنا ولا إيطاليا نتوسل أبدًا
أوضحت الإدارة العامة للمرور، بالتفصيل خطوات الحصول على خدمة نقل ملكية مركبة إلى منشأة.
وأكدت الإدارة، عبر حسابها في منصة “إكس”، أن الخدمة تتيح لمالك المركبة نقل ملكيتها إلى منشأة تابعة له المسجلة برقم 700 إلكترونيا عبر منصة أبشر أفراد، دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة العامة للمرور.
وتشمل خطوات تنفيذ خدمة نقل ملكية مركبة ما يلي: