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يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | المرور: 5 خطوات لنقل ملكية مركبة إلى منشأة

السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
#يهمك_تعرف | المرور: 5 خطوات لنقل ملكية مركبة إلى منشأة
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، بالتفصيل خطوات الحصول على خدمة نقل ملكية مركبة إلى منشأة.

وأكدت الإدارة، عبر حسابها في منصة “إكس”، أن الخدمة تتيح لمالك المركبة نقل ملكيتها إلى منشأة تابعة له المسجلة برقم 700 إلكترونيا عبر منصة أبشر أفراد، دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة العامة للمرور.

نقل ملكية مركبة إلى منشأة

وتشمل خطوات تنفيذ خدمة نقل ملكية مركبة ما يلي:

  • الدخول إلى منصة أبشر
  • اختيار إدارة المركبات
  • اختيار المركبات
  • تحديد نوع المركبة.
  • الضغط على تنفيذ

 

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