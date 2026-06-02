يهمك_تعرف | توضيح من التأمينات بشأن استبعاد المشترك غير السعودي

قالت التأمينات الاجتماعية إنه يتم استبعاد المشترك غير السعودي آليًا من نظام التأمينات الاجتماعية بعد استبعاده من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

في سياق متصل، حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.

اختيار الاشتراكات.

النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.

تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.

إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.

إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

كما أوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

كذلك أكدت التأمينات الاجتماعية أن منحة الزواج تُصرف مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في النظام، أما في أنظمة التقاعد المدني والعسكري فلا توجد مكافأة زواج.