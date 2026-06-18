Icon

جامعة الشمالية تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا Icon ترامب: منتقدو الاتفاق مع إيران أغبياء أو حاسدون Icon #يهمك_تعرف | شروط تحمل الدولة لضريبة 5% للمسكن الأول عبر برنامج سكني Icon وقاء: خلو السعودية رسميًا من التهاب الشرايين الفيروسي في الخيول Icon #يهمك_تعرف | توكلنا: عرض النتائج الدراسية يتم عبر بيانات وزارة التعليم والتحديث عبرها Icon #يهمك_تعرف | إيجار توضح ضوابط الإخلاء والتجديد التلقائي للعقود السكنية Icon أتربة مثارة ورياح على شرورة حتى المساء  Icon سبب توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في قصر فرساي Icon النباتات البرية هوية بيئية بالشمالية Icon حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة بالمناطق البحرية  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | توكلنا: عرض النتائج الدراسية يتم عبر بيانات وزارة التعليم والتحديث عبرها

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٧ مساءً
#يهمك_تعرف | توكلنا: عرض النتائج الدراسية يتم عبر بيانات وزارة التعليم والتحديث عبرها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال تطبيق توكلنا إنه يتم عكس النتائج الدراسية من وزارة التعليم، وفي حال عدم ظهور أو عدم صحة النتائج فضلًا التواصل مع وزارة التعليم لتحديث البيانات.

خدمات توكلنا

يذكر أن التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” يضم أكثر من (1000) خدمة رقمية تقدمها أكثر من (250) جهة مختلفة متوفرة بسبعة لغات مختلفة ومتاحة في جميع دول العالم، عبر منصة رقمية موحدة تعكس نجاح جهود التحول الرقمي بالمملكة في بناء حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

ويمكن استعراض الخدمات عبر التطبيق بمزيد من السلاسة والراحة، والاطلاع على ما يوفره من واجهات تسهل الوصول إلى هذه الخدمات، من خلال تحميله عبر متجري “Google Play” و “Apple Play Store”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد