جامعة الشمالية تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا ترامب: منتقدو الاتفاق مع إيران أغبياء أو حاسدون #يهمك_تعرف | شروط تحمل الدولة لضريبة 5% للمسكن الأول عبر برنامج سكني وقاء: خلو السعودية رسميًا من التهاب الشرايين الفيروسي في الخيول #يهمك_تعرف | توكلنا: عرض النتائج الدراسية يتم عبر بيانات وزارة التعليم والتحديث عبرها #يهمك_تعرف | إيجار توضح ضوابط الإخلاء والتجديد التلقائي للعقود السكنية أتربة مثارة ورياح على شرورة حتى المساء سبب توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في قصر فرساي النباتات البرية هوية بيئية بالشمالية حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة بالمناطق البحرية
قال تطبيق توكلنا إنه يتم عكس النتائج الدراسية من وزارة التعليم، وفي حال عدم ظهور أو عدم صحة النتائج فضلًا التواصل مع وزارة التعليم لتحديث البيانات.
يذكر أن التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” يضم أكثر من (1000) خدمة رقمية تقدمها أكثر من (250) جهة مختلفة متوفرة بسبعة لغات مختلفة ومتاحة في جميع دول العالم، عبر منصة رقمية موحدة تعكس نجاح جهود التحول الرقمي بالمملكة في بناء حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
ويمكن استعراض الخدمات عبر التطبيق بمزيد من السلاسة والراحة، والاطلاع على ما يوفره من واجهات تسهل الوصول إلى هذه الخدمات، من خلال تحميله عبر متجري “Google Play” و “Apple Play Store”.