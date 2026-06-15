يهمك_تعرف | حساب المواطن: الإفصاح عن دخل التابع شرط لاحتساب الاستحقاق

أكد برنامج حساب المواطن ضرورة الإفصاح عن التابع في حال وجوده، مشددًا على أهمية تسجيل أي دخل للتابع ضمن بيانات المستفيدين.

وأوضح البرنامج، عبر حسابه “خدمة المستفيدين” في منصة إكس، أنه في حال وجود دخل للتابع يجب الإفصاح عنه، وسيتم احتسابه ضمن إجمالي دخل الأسرة عند دراسة الاستحقاق.

وأشار حساب المواطن إلى أنه في حال انطباق شروط الأهلية على المتقدم وثبوت استحقاقه، فسيتم شموله بالدعم، داعيًا المستفيدين إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: