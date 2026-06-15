يهمك_تعرف | حساب المواطن: الإفصاح عن دخل التابع شرط لاحتساب الاستحقاق

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أكد برنامج حساب المواطن ضرورة الإفصاح عن التابع في حال وجوده، مشددًا على أهمية تسجيل أي دخل للتابع ضمن بيانات المستفيدين.
وأوضح البرنامج، عبر حسابه “خدمة المستفيدين” في منصة إكس، أنه في حال وجود دخل للتابع يجب الإفصاح عنه، وسيتم احتسابه ضمن إجمالي دخل الأسرة عند دراسة الاستحقاق.
وأشار حساب المواطن إلى أنه في حال انطباق شروط الأهلية على المتقدم وثبوت استحقاقه، فسيتم شموله بالدعم، داعيًا المستفيدين إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم.
وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).
جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.
تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.