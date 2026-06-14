يهمك_تعرف | خطوات إصدار تصريح إبحار لغرض الصيد عبر بوابة زاول

حددت المديرية العامة لحرس الحدود بالتفصيل خطوات إصدار تصريح إبحار لغرض الصيد عبر بوابة زاول.

خطوات إصدار تصريح إبحار

وقالت المديرية العامة لحرس الحدود، عبر حسابها في منصة إكس، إن خطوات إصدار التصريح إلكترونياً تشمل 5 خطوات كالتالي:

الدخول إلى بوابة زاول والانتقال إلى قائمة إدارة الوسائط البحرية إصدار تصريح إبحار من خلال اختيار خدمة إصدار تصريح إبحار وتحديد نوع التصريح (صيد) تحديد بيانات الرحلة مثل فترة الإبحار – وقت الذهاب والعودة مرسى الإبحار – مواقع الصيد إضافة أطراف الرحلة مثل الواسطة البحرية – أدوات الصيد – القبطان – الصيادون إصدار التصريح والموافقة على الشروط والأحكام ثم إصدار التصريح.