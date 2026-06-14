يهمك_تعرف | خطوات إصدار تصريح إبحار لغرض الصيد عبر بوابة زاول

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حددت المديرية العامة لحرس الحدود بالتفصيل خطوات إصدار تصريح إبحار لغرض الصيد عبر بوابة زاول.
وقالت المديرية العامة لحرس الحدود، عبر حسابها في منصة إكس، إن خطوات إصدار التصريح إلكترونياً تشمل 5 خطوات كالتالي:
خطوات إصدار تصريح إبحار لغرض الصيد عبر بوابة زاول. #حرس_الحدود pic.twitter.com/ENfMxbmA2e
— حرس الحدود السعودي (@BG994) June 14, 2026