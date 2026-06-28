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#يهمك_تعرف | شروط التسجيل كوسيط عقاري معتمد في منصة إيجار

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
#يهمك_تعرف | شروط التسجيل كوسيط عقاري معتمد في منصة إيجار
المواطن - فريق التحرير

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قالت منصة إيجار إن شروط التسجيل كوسيط عقاري معتمد في المنصة هي:

1- هوية وطنية سارية.
2- سجل تجاري يحمل نشاط الوساطة العقارية.
3- عنوان وطني للمنشأة.
4- رخصة فال (باسم المنشأة).

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

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