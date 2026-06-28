#يهمك_تعرف | شروط التسجيل كوسيط عقاري معتمد في منصة إيجار كأس العالم.. كندا تخطف بطاقة التأهل بهدف في الدقيقة 92 أمام جنوب أفريقيا رصد زخة شهب العواء يونيو بوتيد في سماء العلا وظائف شاغرة في شركة هندسة الطيران وظائف شاغرة لدى شركة معادن وظائف شاغرة بـ الخزف السعودي وظائف شاغرة بشركة المراعي في 6 مدن انطلاق دورة حفظ السنة النبوية والمتون العلمية بالمسجد الحرام أسباب تصدر الأحساء درجات الحرارة المرتفعة صيفًا فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الكويت
قالت منصة إيجار إن شروط التسجيل كوسيط عقاري معتمد في المنصة هي:
1- هوية وطنية سارية.
2- سجل تجاري يحمل نشاط الوساطة العقارية.
3- عنوان وطني للمنشأة.
4- رخصة فال (باسم المنشأة).
كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.
وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.
وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.
وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.