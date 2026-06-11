يهمك_تعرف | شروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك لدى التأمينات

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أوضحت التأمينات الاجتماعية شروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك قبل بلوغ سن الاستحقاق أو حدوث عجز.
ويمكن الاطلاع على شروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك من خلال الرابط: https://url.gosi.gov.sa/GgLsrNG4
في سياق متصل، حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
كما أوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.
كذلك أكدت التأمينات الاجتماعية أن منحة الزواج تُصرف مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في النظام، أما في أنظمة التقاعد المدني والعسكري فلا توجد مكافأة زواج.