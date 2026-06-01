يهمك_تعرف | طريقة التحقق من أهلية الاستحقاق لصرف منفعة ساند

قالت التأمينات الاجتماعية إنه يمكن التحقق من أهلية الاستحقاق لصرف منفعة التعطل عن العمل (ساند) من خلال الرابط التالي: https://url.gosi.gov.sa/3SMn9DSF.
وفي وقت سابق، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحالات التي تخول للمشترك في نظام التأمينات التقدم بطلب صرف تعويض “ساند”، وذلك في إطار جهودها لتعريف العملاء بحقوقهم التأمينية وضوابط الاستفادة من برامج الدعم.
وأكدت المؤسسة أن استحقاق صرف التعويض يرتبط بترك العمل لأسباب خارجة عن إرادة المشترك، مشيرة إلى خمسة أسباب رئيسة للاستبعاد تجعل المشترك مؤهلًا لطلب التعويض، وهي: إشهار المنشأة لإفلاسها وفق الأنظمة المتبعة، أو فصل الموظف بموجب أحكام المادة 77 من نظام العمل.
كما تشمل الحالات المؤهلة إنهاء نشاط المنشأة بشكل نهائي، أو وصول عقد العمل إلى نهايته مع رغبة صاحب العمل في عدم التجديد رغم توفر الرغبة لدى الموظف في الاستمرار. وأضافت المؤسسة أن التعويض يُصرف أيضاً في حال صدور أحكام قضائية نهائية تثبت أن ترك العامل للعمل كان لأسباب راجعة لصاحب العمل أو بقرار من الجهة المختصة يثبت فسخ العقد لهذا السبب.
وشددت “التأمينات الاجتماعية” على ضرورة توفر الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقاً لما نصت عليه المادتان الثامنة والعاشرة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، لضمان استمرارية الدعم المالي للمستحقين خلال فترة البحث عن عمل جديد.