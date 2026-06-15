Icon

إسبانيا تتعثر أمام الرأس الأخضر وتكتفي بالتعادل في المونديال Icon القبض على مواطن لتهريبه 129 كيلو قات في جازان Icon البورصة البريطانية تغلق على انخفاض Icon #يهمك_تعرف | مساند يوضح آلية استرداد رسوم التأشيرات الملغاة Icon ترامب يكشف موعد إعلان تفاصيل اتفاق إيران Icon بدء أعمال مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة Icon المحكمة العليا: غدًا غُرّة شهر محرم لعام 1448هـ Icon القبض على شخص في حائل لترويجه الحشيش Icon أنامل سعودية تحيك المشهد الأخير لرحلة كسوة الكعبة قبل اعتلائها البيت العتيق Icon لقطات من عملية تهيئة كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لتغييرها بكسوتها الجديدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | مساند يوضح آلية استرداد رسوم التأشيرات الملغاة

الإثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٤ مساءً
#يهمك_تعرف | مساند يوضح آلية استرداد رسوم التأشيرات الملغاة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت منصة مساند إن استرداد رسوم التأشيرة الملغاة يخضع لإجراءات مراجعة من قبل عدد من الجهات الحكومية خارج المنصة، وسيتم إعادة المبلغ إلى الحساب البنكي المستخدم في السداد بعد استكمال الإجراءات من تلك الجهات.

كما قالت إن استرداد رسوم التأشيرة الملغاة يخضع لإجراءات مراجعة من قبل عدد من الجهات الحكومية خارج منصة مساند، وسيتم إعادة المبلغ لحسابكم البنكي المستخدم في السداد بعد استكمال الإجراءات من تلك الجهات.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

كما حددت منصة مساند، تفاصيل وخطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل أو العاملة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس.

وأوضحت منصة مساند، أنه يمكن تقديم بلاغ انقطاع العامل عن العمل من خلال المنصة وذلك لضمان حفظ الحقوق واتخاذ الإجراءات النظامية المعتمدة من خلال الخطوات التالية:

خطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل في مساند

  1. تسجيل الدخول إلى منصة مساند
  2. اختيار العمالة
  3. اختيار العامل المراد رفع بلاغ الانقطاع عنه
  4. النقر على الإجراءات الأخرى
  5. اختيار الإبلاغ عن انقطاع العمل
  6. ظهور رسالة تأكيدية لرفع بلاغ الانقطاع عن العامل المنزلي
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد