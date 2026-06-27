Icon

فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع نظيره المصري Icon #يهمك_تعرف | مساند يوضح أقصى مدة للاستقدام من بداية التعاقد Icon قطر تدين اعتداءات إيران على البحرين: انتهاك سافر للسيادة وخرق للقوانين الدولية Icon بتوجيه أمير مكة المكرمة ومتابعة نائبه.. تنظيم حلقات نقاش للتحضير المبكر لموسم الحج Icon جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في يوليو بالدوحة Icon فلكية جدة: كويكب يمر بالقرب من الأرض في أقرب نقطة منذ قرون Icon البلديات والإسكان لـ المنشآت الغذائية: يجب الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظًا على الصحة العامة Icon ذوبان أنهار جليدية في سويسرا بسبب موجة الحر الشديدة Icon “ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيف أمريكا عند “AA+” Icon المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار
أخبار رئيسية
يهمك تعرف
90 يوما من تاريخ دفع التكاليف

#يهمك_تعرف | مساند يوضح أقصى مدة للاستقدام من بداية التعاقد

السبت ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٥ مساءً
#يهمك_تعرف | مساند يوضح أقصى مدة للاستقدام من بداية التعاقد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت منصة مساند أن مدة الاستقدام هي المدة المتفق عليها في عقد التوسط أقصاها 90 يومًا من تاريخ دفع تكاليف الاستقدام وبداية العقد.

وأكدت منصة مساند أنه يمكن لذوي الإعاقة الاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني من خلال حساب مقدم الطلب في بوابة مساند، كما يتطلب وجود حساب مفعل في أبشر، في حال عدم وجود حساب في أبشر يمكن التعاقد من خلال زيارة مكتب/ شركة الاستقدام عبر خدمة التعاقد المكتبي.

وأشارت إلى أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل “بلاغ هروب”، ويبدأ الإجراء من خلال منصة مساند، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونيًّا للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

في سياق متصل، أوضحت منصة مساند أن استرداد رسوم التأشيرة الملغاة يخضع لإجراءات مراجعة من قبل عدد من الجهات الحكومية خارج المنصة، وسيتم إعادة المبلغ إلى الحساب البنكي المستخدم في السداد بعد استكمال الإجراءات من تلك الجهات.

وأضافت أن استرداد رسوم التأشيرة الملغاة يخضع لإجراءات مراجعة من قبل عدد من الجهات الحكومية خارج منصة مساند، وسيتم إعادة المبلغ لحسابكم البنكي المستخدم في السداد بعد استكمال الإجراءات من تلك الجهات.

كما حددت منصة مساند، تفاصيل وخطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل أو العاملة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس.

وأوضحت منصة مساند، أنه يمكن تقديم بلاغ انقطاع العامل عن العمل من خلال المنصة وذلك لضمان حفظ الحقوق واتخاذ الإجراءات النظامية المعتمدة من خلال الخطوات التالية:

خطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل في مساند

  1. تسجيل الدخول إلى منصة مساند
  2. اختيار العمالة
  3. اختيار العامل المراد رفع بلاغ الانقطاع عنه
  4. النقر على الإجراءات الأخرى
  5. اختيار الإبلاغ عن انقطاع العمل
  6. ظهور رسالة تأكيدية لرفع بلاغ الانقطاع عن العامل المنزلي
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد