Icon

#يهمك_تعرف | 3 خطوات لإنهاء عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر Icon مكافحة المخدرات تحتفي بتخريج 58 متدربًا من برامج الدبلوم العالي بأكاديمية الأمير نايف Icon ملكية الرياض تبدأ تنفيذ 4 مشاريع كبرى تعيد رسم شبكة الطرق في العاصمة Icon رصد إصابة أولى بفيروس إيبولا في فرنسا Icon رياح نشطة على منطقة حائل حتى السادسة  Icon ضبط 1324 كيلوجرامًا من الأسماك الفاسدة في خميس مشيط Icon أكثر من 43 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في مايو 2026م Icon الجوازات تصدر 12,371 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة Icon الصندوق العقاري يُودع مليارًا و68 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني لشهر يونيو Icon باكستان: مفاوضات أميركا وإيران مستمرة واستئناف المحادثات الأسبوع المقبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | 3 خطوات لإنهاء عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٣ مساءً
#يهمك_تعرف | 3 خطوات لإنهاء عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت شبكة إيجار إنه في حال وفاة المستأجر (رحمه الله)، يمكن إنهاء العقد عن طريق الفروع الخاصة بمنصة إيجار، مع ضرورة توفير الممثل النظامي عن المستأجر لحصر الورثة، ووكالة من جميع الورثة، وتعبئة النموذج الخاص بإنهاء العقد بالتراضي.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

#يهمك_تعرف | إيجار توضح ضوابط الإخلاء والتجديد التلقائي للعقود السكنية
يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | إيجار توضح ضوابط الإخلاء والتجديد...

يهمك تعرف