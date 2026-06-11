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11 قتيلاً في تحطم طائرة مدنية في فرنسا

الأحد ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٠ مساءً
11 قتيلاً في تحطم طائرة مدنية في فرنسا
المواطن- فريق التحرير

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لقي 11 شخصاً مصرعهم في حصيلة أولية إثر تحطم طائرة مدنية، اليوم الأحد، فوق أرض زراعية قرب منطقة سكنية في ضواحي مدينة نانسي شرقي فرنسا، وفق ما أفادت السلطات المحلية ووسائل إعلام فرنسية، وأكده مراسل “العربية”.

وتوجه وزير الداخلية الفرنسي إلى موقع الحادث للإشراف على عمليات الإنقاذ ومتابعة التحقيقات، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً حول منطقة التحطم، وسط انتشار واسع لفرق الإطفاء والإسعاف.

فيما أفادت المعلومات الأولية بأن الطائرة سقطت في أرض زراعية قريبة من تجمعات سكنية، ما حال دون وقوع خسائر إضافية على الأرض، بينما لم تُعرف بعد أسباب الحادث أو طبيعة الرحلة.

وقال مصدر رسمي إن الحصيلة الأولية بلغت 11 قتيلاً، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس

في حين لم تكشف السلطات حتى الآن عن هوية الضحايا أو جنسياتهم، كما لم تعلن نوع الطائرة أو الجهة المشغلة لها، فيما باشرت هيئة التحقيق في حوادث الطيران المدني تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث.

هذا ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي خلال الساعات المقبلة يتضمن تفاصيل إضافية بشأن أسباب التحطم ونتائج عمليات البحث الميدانية.

أتى هذا الحادث في وقت تشهد فيه أوروبا اهتماماً متزايداً بسلامة الطيران، بعد سلسلة حوادث وقعت خلال الأشهر الأخيرة، ما أعاد النقاش حول إجراءات الصيانة والرقابة الفنية، رغم أن التحقيقات في مثل هذه الحوادث تستغرق عادة أشهراً قبل تحديد الأسباب النهائية.

 

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