قرنٌ من العناية والإتقان.. تاريخ كسوة الكعبة المشرفة في العهد السعودي ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع أسعار النفط 15 يومًا للاعتراض على المخالفات المرتبطة بأنشطة النقل غير المسددة خطوات استبدال لوحات المركبات عبر منصة أبشر الصمديات والقناديل.. زخارف إسلامية تنسج على كسوة الكعبة لوحة من الجمال والإتقان 7 أقمشة تنسج أعظم ثوب.. تفاصيل فريدة في صناعة كسوة الكعبة المشرفة المدير العام للجوازات المكلّف يزور مركز قوة الدعم والمساندة للحج تراجع الاحتياطي الإستراتيجي للنفط بأمريكا لأدنى مستوى منذ 1983 #يهمك_تعرف | حساب المواطن: الإفصاح عن دخل التابع شرط لاحتساب الاستحقاق جامعة الأمير مقرن تفتح التسجيل في برنامجي شهادة محترف الأعمال بالقيادة الإدارية والمبيعات
دعت الهيئة العامة للنقل الجميع إلى تقديم اعتراضاتهم على المخالفات المرتبطة بأنشطة النقل في المملكة غير المسددة، التي تم إيقاعها قبل تاريخ 1 نوفمبر 2024م، مؤكدةً أن المهلة النظامية المتبقية لتقديم الاعتراضات تصل إلى 15 يومًا قبل انتهاء الفترة المحددة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين المستفيدين من ممارسة حقهم في الاعتراض وفق إجراءات نظامية، بما يسهم في تعزيز الشفافية في معالجة المخالفات المتعلقة بأنشطة النقل، ورفع مستوى العدالة وكفاءة الإجراءات النظامية.
ويمكن للجميع تقديم طلبات الاعتراض عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة من خلال الرابط الآتي: https://www.tga.gov.sa/ar/ActivitiesServices/TGAServices/Service/3.