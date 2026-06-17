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17 وظيفة شاغرة في الفطيم القابضة

الأحد ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٤٤ مساءً
17 وظيفة شاغرة في الفطيم القابضة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي مبيعات.

– مهندس دعم فني.

– فني تلميع.

– مستشار قطع الغيار.

– مشرف مبيعات.

– مسؤول علاقات الضيوف.

– مدير المبيعات.

– منسق الخدمة.

– أخصائي التسليم.

– مدير ورشة.

– فني كهرباء.

– منسق مبيعات.

– فني عمليات الفحص قبل التسليم.

– موظف قطع الغيار.

– مستشار الخدمة.

– فني صيانة.

– مشرف ورشة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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