Icon

17 وظيفة شاغرة في شركة الفنار Icon طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق Icon صفارات الإنذار تدوي ثانية في البحرين والدفاع تؤكد تدمير اعتداءات إيرانية Icon الكويت: اعتراض مسيرات وصواريخ إيرانية معادية Icon ترامب يؤكد: إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً Icon الجيش الأميركي يشن غارات على أهداف قرب مضيق هرمز Icon الحبس عامين لمصري تسبب في إصابة زوجته بمرض الإيدز Icon القبض على إثيوبي بجازان لتهريبه الحشيش و12 ألف قرص مخدر Icon لقطات لهطول أمطار الخير على الباحة Icon اقتران القمر بنجمي قلب العقرب والنياط يزين سماء المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
وظائف

17 وظيفة شاغرة في شركة الفنار

الأحد ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
17 وظيفة شاغرة في شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وينبع.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول التأهيل المسبق والمواصفات.

– مدير المبيعات.

– أمين مستودع.

– مستشار أول إدارة رأس المال البشري.

– كبير مدققي الحسابات.

– موظف المشتريات.

– مدير قسم الإنتاج.

– مراقب الوثائق.

– أخصائي العقود.

– مهندس تصميم كهربائي.

– مهندس تصميم كهربائي.

– مهندس تصميم ميكانيكي.

– مهندس تصميم معماري.

– مدير مكتب إدارة المشاريع.

– أخصائي إعداد التقارير.

– مدير مشروع.

– مدير تخطيط الأعمال المؤسسي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد