17 وظيفة شاغرة في شركة الفنار طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق صفارات الإنذار تدوي ثانية في البحرين والدفاع تؤكد تدمير اعتداءات إيرانية الكويت: اعتراض مسيرات وصواريخ إيرانية معادية ترامب يؤكد: إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً الجيش الأميركي يشن غارات على أهداف قرب مضيق هرمز الحبس عامين لمصري تسبب في إصابة زوجته بمرض الإيدز القبض على إثيوبي بجازان لتهريبه الحشيش و12 ألف قرص مخدر لقطات لهطول أمطار الخير على الباحة اقتران القمر بنجمي قلب العقرب والنياط يزين سماء المملكة
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وينبع.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أول التأهيل المسبق والمواصفات.
– مدير المبيعات.
– أمين مستودع.
– مستشار أول إدارة رأس المال البشري.
– كبير مدققي الحسابات.
– موظف المشتريات.
– مدير قسم الإنتاج.
– مراقب الوثائق.
– أخصائي العقود.
– مهندس تصميم كهربائي.
– مهندس تصميم كهربائي.
– مهندس تصميم ميكانيكي.
– مهندس تصميم معماري.
– مدير مكتب إدارة المشاريع.
– أخصائي إعداد التقارير.
– مدير مشروع.
– مدير تخطيط الأعمال المؤسسي.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يونيو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)