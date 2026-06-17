17 وظيفة شاغرة في شركة الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وينبع.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول التأهيل المسبق والمواصفات.

– مدير المبيعات.

– أمين مستودع.

– مستشار أول إدارة رأس المال البشري.

– كبير مدققي الحسابات.

– موظف المشتريات.

– مدير قسم الإنتاج.

– مراقب الوثائق.

– أخصائي العقود.

– مهندس تصميم كهربائي.

– مهندس تصميم كهربائي.

– مهندس تصميم ميكانيكي.

– مهندس تصميم معماري.

– مدير مكتب إدارة المشاريع.

– أخصائي إعداد التقارير.

– مدير مشروع.

– مدير تخطيط الأعمال المؤسسي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)