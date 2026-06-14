220 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام الدراسي بتعليم تبوك

أدى أكثر من 220 ألف طالب وطالبة اليوم، اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي، في مدارس منطقة تبوك، وسط منظومة من الخدمات التربوية والتعليمية المكتملة.

وأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، بالجهود التي يبذلها مديرو ومديرات المدارس وفرق العمل من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في مختلف اللجان، وسط استعدادات وجهود تكاملية وتطبيق للإجراءات المنظمة لأداء الاختبارات، مؤكدًا على تكامل الاستعدادات بما يعكس العناية والاهتمام التي توليها القيادة الحكيمة -أيدها الله-، بالأبناء الطلاب والطالبات، وتوجيهات وزارة التعليم.

وحث الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد والمثابرة، واستثمار أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على التفوق، وتحقيق أعلى النتائج في ظل ما تم توفيره لهم من إمكانات لتسهيل أداء اختباراتهم.