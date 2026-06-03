3 قتلى في إطلاق نار بكندا

أعلنت الشرطة الكندية مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم المشتبه به، إثر حادث إطلاق نار وقع اليوم الإثنين في حي يهودي بمدينة مونتريال.

وأوضحت الشرطة أن الحادث أسفر عن مقتل شرطي ومواطن، إضافة إلى إصابة شرطي آخر بجروح، فيما لم تكشف حتى الآن عن دوافع الهجوم أو تفاصيل ملابساته.

وكانت الشرطة الكندية قد أعلنت في وقت سابق عن وقوع حادث إطلاق نار في مونتريال أدى إلى إصابة أحد أفرادها، دون تقديم معلومات إضافية حول طبيعة الحادث.

وطالبت السلطات سكان حي “كوت دي نيج” بالابتعاد عن الشوارع والاحتماء داخل المنازل، بالتزامن مع استمرار التعامل مع الوضع الأمني والتحقيقات الجارية.