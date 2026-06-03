Icon

فوائد المشي بعد الأكل في خفض ارتفاع السكر Icon اليوم العالمي للإبل.. نحو 70 ألف رأس في الشمالية تدعم التنمية المستدامة Icon ترامب: إيران ستوافق على تفتيش نووي Icon 3 قتلى في إطلاق نار بكندا Icon مصرع 21 شخصًا في هجوم مسلح وسط نيجيريا Icon إقامة برنامج الإقراء للرجال والنساء في المسجد النبوي  Icon الأرجنتين تتغلب على النمسا بثنائية وتبلغ دور الـ32 في كأس العالم 2026 Icon شؤون الحرمين تعلن مواعيد دخول حِجر إسماعيل للرجال والنساء Icon النفط ينخفض بنحو 4% Icon فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة مع وزير خارجية الأردن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

3 قتلى في إطلاق نار بكندا

الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
3 قتلى في إطلاق نار بكندا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشرطة الكندية مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم المشتبه به، إثر حادث إطلاق نار وقع اليوم الإثنين في حي يهودي بمدينة مونتريال.

وأوضحت الشرطة أن الحادث أسفر عن مقتل شرطي ومواطن، إضافة إلى إصابة شرطي آخر بجروح، فيما لم تكشف حتى الآن عن دوافع الهجوم أو تفاصيل ملابساته.

وكانت الشرطة الكندية قد أعلنت في وقت سابق عن وقوع حادث إطلاق نار في مونتريال أدى إلى إصابة أحد أفرادها، دون تقديم معلومات إضافية حول طبيعة الحادث.

وطالبت السلطات سكان حي “كوت دي نيج” بالابتعاد عن الشوارع والاحتماء داخل المنازل، بالتزامن مع استمرار التعامل مع الوضع الأمني والتحقيقات الجارية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد