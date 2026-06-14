300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني في القصيم

أدى 300 ألف طالب وطالبة، اليوم، أول اختبارات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 1447 – 1448ﮪـ، بكافة مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، يمثلون مراحل التعليم الثلاث، من الصف الأول ابتدائي حتى الثالث ثانوي.

وانطلقت الاختبارات في يومها الأول بأجواء تنظيمية هادئة وناجحة، نظير الاستعدادات المكثفة التي عملت عليها الإدارة العامة خلال الفترة الماضية؛ لتوفير بيئة مناسبة للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم بكل يسر وطمأنينة.

وتضمنت اختبارات الفصل الدراسي الثاني تطبيق اختبارات مركزية للصفوف الثالث والسادس ابتدائي والثالث متوسط، في مواد الرياضيات والعلوم واللغة العربية والإنجليزية.

واطلع مدير عام التعليم بالمنطقة محمد بن سليمان الفريح، على بداية الاختبارات في عدد من المدارس والوقوف على سيرها، ومتابعة تنفيذ مهام لجان الرصد والتدقيق، مثمنًا جهود إدارات المدارس، ومنسوبيها ومنسوباتها في الهيئتين التعليمية والإدارية لخدمة الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى دور الأسرة في دعم الأبناء وتهيئة الأجواء الملائمة والظروف المناسبة لأداء الاختبارات على أكمل وجه.