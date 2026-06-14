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344 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بجازان

الأحد ١٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
344 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بجازان
المواطن - فريق التحرير

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أدى 344,185 طالبًا وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1447هـ، وذلك في مختلف المراحل الدراسية، وسط منظومة من الاستعدادات التنظيمية والتربوية التي هيأت بيئة مناسبة لأداء الاختبارات.

وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، جاهزية المدارس لتنفيذ الاختبارات وفق خطة متكاملة شملت التهيئة الإرشادية، وتجهيز القاعات ولجان الاختبارات، وتوفير الأجواء الملائمة التي تسهم في أداء الطلاب والطالبات اختباراتهم بيسر وطمأنينة.

وشدد على أهمية دور الأسرة في دعم الطلبة خلال فترة الاختبارات، من خلال تنظيم أوقاتهم والاستعداد الجيد، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان قد نفذت حملة إعلامية عبر منصاتها الرسمية؛ بهدف تهيئة الطلبة للاختبارات وتعزيز دور أولياء الأمور في دعم أبنائهم خلال هذه الفترة.

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