كأس العالم 2026.. أستراليا تفوز على تركيا بهدفين دون رد تايوان ترصد 7 سفن وطائرة واحدة تابعة للصين حول أراضيها القوات المسلحة البريطانية تعترض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي 220 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام الدراسي بتعليم تبوك كأس العالم 2026.. إسكتلندا تحصد أول ثلاث نقاط على حساب هايتي فلكية جدة: هلال الفجر يُنبئ باقتراب نهاية العام الهجري 1447هـ الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك تايلند في وفاة ابنته المغرب يستهل مشواره في كأس العالم بالتعادل مع البرازيل 344 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بجازان ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 61 قتيلًا
أدى 344,185 طالبًا وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1447هـ، وذلك في مختلف المراحل الدراسية، وسط منظومة من الاستعدادات التنظيمية والتربوية التي هيأت بيئة مناسبة لأداء الاختبارات.
وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، جاهزية المدارس لتنفيذ الاختبارات وفق خطة متكاملة شملت التهيئة الإرشادية، وتجهيز القاعات ولجان الاختبارات، وتوفير الأجواء الملائمة التي تسهم في أداء الطلاب والطالبات اختباراتهم بيسر وطمأنينة.
وشدد على أهمية دور الأسرة في دعم الطلبة خلال فترة الاختبارات، من خلال تنظيم أوقاتهم والاستعداد الجيد، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان قد نفذت حملة إعلامية عبر منصاتها الرسمية؛ بهدف تهيئة الطلبة للاختبارات وتعزيز دور أولياء الأمور في دعم أبنائهم خلال هذه الفترة.