4 خطوات تخفض استهلاك المكيف للكهرباء

أكد عبدالله السديس، المختص في مجال التكييف، أن هناك فرقاً كبيراً في كفاءة استهلاك الطاقة بين المكيفات القديمة والحديثة، موضحاً أن الأجهزة الجديدة قد تسهم في خفض الاستهلاك بنسبة تقارب 27%.

وأوضح السديس خلال استضافته في برنامج “ياهلا” أن معظم المكيفات تأتي بضمان يتراوح بين 5 و10 سنوات، مشيراً إلى أن الالتزام بالتنظيف الدوري وإجراء الصيانة اللازمة يساعدان على رفع كفاءة الجهاز وتقليل استهلاك الكهرباء.

وأشار إلى أن تركيب المكيف يمثل عاملاً رئيسياً في جودة أدائه، موضحاً أن نحو نصف كفاءة التكييف تعتمد على طريقة التركيب، وأن أي خلل في التركيب قد ينعكس على مستوى التبريد واستهلاك الطاقة.

وقدم السديس عدداً من النصائح للمساعدة في خفض فاتورة الكهرباء خلال فصل الصيف، من بينها تنظيف المكيف قبل بداية الموسم، وتنظيف الفلتر بشكل أسبوعي، وضبط درجة الحرارة عند 22 درجة مئوية، إضافة إلى الحفاظ على تشغيل الجهاز بطريقة منتظمة بدلاً من التشغيل والإيقاف المتكرر.