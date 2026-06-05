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5 قتلى في إطلاق نار بألمانيا والقبض على مشتبه به

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٥ مساءً
5 قتلى في إطلاق نار بألمانيا والقبض على مشتبه به
المواطن - فريق التحرير

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لقي 5 أشخاص مصرعهم في حادث إطلاق نار وقع بمدينة شتاده غربي هامبورغ في شمال ألمانيا، الإثنين، وأكد متحدث باسم الشرطة إلقاء القبض على شخص يشتبه في ارتكابه الجريمة.

وقال المتحدث: “وقع إطلاق النار بالقرب من منشأة مخصصة للشباب في وسط المدينة”، مشيرا إلى أن الدوافع والخلفيات لا تزال غير معروفة حتى الآن.

ونشرت مديرية شرطة في منطقة لونيبورغ عبر منصة “إكس” تحذيرا جاء فيه: “تجنبوا المنطقة على نطاق واسع”.

وتقع مدينة شتاده ضمن منطقة هامبورغ الحضرية، وتعرف أيضا بأنها البوابة الغربية لمنطقة ألتس لاند، أكبر منطقة متصلة لزراعة الفاكهة في ألمانيا، وتبعد نحو 40 كيلومترا عن مدينة هامبورغ.

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