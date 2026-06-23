500 شركة عالمية تبدي اهتمامها بالمشاركة في FOMEX 2027 بالرياض

يشهد معرض مستقبل الإعلام (FOMEX 2027)، الذي يُقام ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2027 في العاصمة الرياض، اهتمامًا عالميًا غير مسبوق، بعدما أبدت أكثر من 500 شركة محلية ودولية رغبتها في المشاركة، واستعراض أحدث ابتكاراتها وحلولها التقنية في قطاع الإعلام والاتصال.

ويُعد “FOMEX” أحد أكبر المعارض المتخصصة في صناعة الإعلام على مستوى المنطقة، إذ يجمع تحت سقف واحد نخبة الشركات العالمية والمؤسسات الإعلامية والتقنية ورواد الابتكار وصنّاع المحتوى، في منصة تفاعلية تستعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات الإعلامية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتقنيات الإنتاج والبث وصناعة المحتوى.

ويأتي هذا الاهتمام المتنامي امتدادًا للنجاحات التي حققتها النسخة الماضية من المنتدى والمعرض المصاحب له، التي استقطبت أكثر من 65 ألف زائر في تسجيل رقم قياسي عالمي تُوِّج بشهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ومشاركة 200 شركة من أكثر من 50 جنسية، محققًا ظهورًا رقميًا تجاوز 116 مليون ظهور.

وأكد رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي، أن الإقبال الكبير من الشركات العالمية للمشاركة في (FOMEX 2027) يعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها المملكة على خارطة صناعة الإعلام والتقنية، مشيرًا إلى أن المنتدى والمعرض أصبحا منصة دولية تجمع قادة الصناعة والمبتكرين وصنّاع القرار لاستشراف مستقبل الإعلام وتطوير فرص الاستثمار والشراكات النوعية.

وأشار إلى أن المنتدى السعودي للإعلام يواصل العمل على تطوير تجربة المعرض عامًا بعد عام، بما يواكب التحولات المتسارعة في القطاع الإعلامي، ويعزز من حضور المملكة مركزًا إقليميًا ودوليًا للابتكار الإعلامي والتقني، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض مشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الإعلام الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وتقنيات البث والأقمار الصناعية، والحلول الرقمية المتقدمة، إلى جانب استضافة عدد من الإطلاقات التقنية والشراكات النوعية التي ترسم ملامح مستقبل الصناعة الإعلامية، حيث يمثل معرض FOMEX نافذة إستراتيجية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات واستشراف مستقبل القطاع الإعلامي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

ويُنتظر أن تستقطب نسخة 2027 عشرات الآلاف من الزوار والمتخصصين والخبراء من مختلف دول العالم، لتؤكد مجددًا مكانة الرياض عاصمةً إقليميةً لصناعة الإعلام والابتكار والتقنيات، ويواصل المعرض استقبال طلبات إبداء الرغبة بالمشاركة من الشركات والمؤسسات الإعلامية والتقنية عبر الرابط التالي: (https://saudimf.sa/web/fomex).