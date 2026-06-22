54 مصابًا حصيلة حادث منطقة رأس لفان الصناعية بقطر

أصيب 54 شخصًا في الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية في قطر.

وأوضحت وزارة الداخلية القطرية -وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية-، أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، تباشر في هذه الأثناء عمليات البحث عن 18 شخصًا مفقودًا، مبينة في وقت سابق بأن الحادث نجم عن عطل فني أثناء التشغيل دون وقوع أي تسريب يشكل خطرًا على سلامة الأفراد.