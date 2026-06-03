63 مصابًا جراء الاعتداء الإيراني الآثم على مطار الكويت الدولي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن الاعتداء الإيراني الآثم على مطار الكويت الدولي اليوم أسفر عن إصابة 63 شخصًا منها 7 حالات خضعت لعمليات جراحية كبرى عاجلة.

وأفادت الوزارة -وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية- بأن الإصابات شملت المدنيين والعاملين في مطار الكويت الدولي والمسافرين.