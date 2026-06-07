7 نصائح من العامة للطرق قبل السفر الصيفي

دعت الهيئة العامة للطرق مستخدمي الطرق إلى الالتزام بإرشادات السلامة المرورية قبل السفر بين مدن المملكة خلال فترة الإجازة الصيفية، مؤكدة أهمية الاستعداد المسبق للرحلات لضمان سلامة قائدي المركبات والركاب وجميع مرتادي الطرق.

وأوضحت الهيئة أن تعزيز الوعي بالسلامة المرورية يأتي ضمن جهودها المستمرة لرفع جودة الطرق، وتحسين تجربة التنقل، والإسهام في خفض أعداد الحوادث والوفيات على الطرق، من خلال نشر الممارسات الآمنة بين مستخدمي المركبات.

وبيّنت أن أبرز إجراءات السلامة التي ينبغي التأكد منها قبل الانطلاق تشمل فحص أنوار المركبة الأمامية والخلفية، والتأكد من سلامة الإطارات وضغط الهواء المناسب، إضافة إلى فحص نظام الفرامل والتأكد من جاهزية المركبة للرحلات الطويلة.

وشددت على أهمية توفر أدوات الطوارئ والإطار الاحتياطي داخل المركبة، إلى جانب الحصول على قدر كافٍ من النوم والراحة قبل القيادة، والتأكد من اكتمال وثائق المركبة ورخصة السير لتجنب أي عوائق أثناء الرحلة.

وحذّرت الهيئة من عدد من السلوكيات التي ترفع احتمالية وقوع الحوادث، من أبرزها عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات، وعدم الالتزام بإشارات المرور أو أولوية الطريق، والانحراف المفاجئ دون استخدام إشارات التنبيه، إضافة إلى الانشغال بالهاتف أو أي عوامل تشتت الانتباه أثناء القيادة، والقيادة بعكس اتجاه السير.

ودعت الهيئة العامة للطرق إلى التواصل مع أمن الطرق عبر الرقم 996 عند الحاجة إلى المساعدة، مشيرة إلى أن مواسم الإجازات تشهد ارتفاعًا في معدلات الحوادث بنحو 15%، ما يستدعي مضاعفة الالتزام بأنظمة السلامة والقيادة الآمنة للحفاظ على سلامة الجميع.