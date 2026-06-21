700 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بمدارس تعليم جدة ورابغ وخليص والكامل

انطلقت اليوم، اختبارات نهاية العام الدراسي 1447هـ في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ورابغ وخليص والكامل، حيث أدى أكثر من 700 ألف طالب وطالبة اختباراتهم في أكثر من ألف مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، وسط جاهزية متكاملة واستعدادات مبكرة شملت الجوانب التنظيمية والفنية والتقنية.

وسخّرت إدارة تعليم جدة إمكاناتها كافة لدعم المدارس والطلبة أثناء فترة الاختبارات، من خلال تجهيز اللجان وقاعات الاختبارات، وتنفيذ خطط المتابعة الميدانية والإشرافية، وتهيئة البيئة المدرسية، إضافة إلى رفع الجاهزية التقنية واختبار الأنظمة والمنصات الإلكترونية وشبكات الإنترنت، وتوفير فرق الدعم الفني للتعامل مع أي مستجدات طارئة.

بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني لعام 1447هـ في مدن المنطقة الغربية#صباح_السعودية | #قناة_السعودية pic.twitter.com/rDem6ElkEw — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 21, 2026

وعززت الإدارة إجراءات الأمن والسلامة، ورفع جاهزية فرق الصيانة والطوارئ ومركز العمليات على مدار الساعة، إلى جانب مواصلة تقديم الخدمات الإرشادية والنفسية للطلبة وأولياء الأمور، وتنفيذ الرسائل التوعوية التي تسهم في تعزيز الاستعداد للاختبارات وتهيئة الطلبة لتحقيق أفضل أداء تحصيلي.

وأكدت المدير العام للإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، أن الإدارة عملت وفق خطة متكاملة لضمان توفير بيئة آمنة ومحفزة لأبنائها الطلبة، مشيرةً إلى أن جميع المدارس أكملت استعداداتها في وقت مبكر، بما يسهم في أداء الاختبارات بيسر وطمأنينة، وحثت الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد والمثابرة، واستثمار أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، متمنيةً للجميع التوفيق والنجاح.