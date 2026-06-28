75.3% من سكان السعودية زاروا الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال 2025

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن 75.3% من سكان المملكة العربية السعودية زاروا أماكن الفعاليات أو الأنشطة الثقافية خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تنامي الحراك الثقافي وتوسع المشاركة المجتمعية في الأنشطة والفعاليات التي تشهدها المملكة.

وجاء الإعلان عن هذا الرقم ضمن مبادرة #رقم_سعودي التي أطلقتها الهيئة العامة للإحصاء بهدف إبراز النجاحات الوطنية، وتعزيز قيم الفخر والمواطنة، والتأكيد على دور الإحصاءات الرسمية في قياس مؤشرات التقدم نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتنمية المستدامة.

وتهدف المبادرة إلى نشر أرقام وإحصاءات نوعية بصورة شهرية عبر حسابات الهيئة في منصات التواصل الاجتماعي؛ لإبراز التحولات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، وترسيخ الأثر الإحصائي في الوعي المجتمعي.

وتستهدف المبادرة الجهات الحكومية وعملاءها، والإعلاميين، ووسائل الإعلام، والناشطين في منصات التواصل الاجتماعي، وكتّاب الرأي، إضافة إلى المجتمع الدولي، بما يسهم في تعزيز نشر المحتوى الإحصائي، وتوسيع نطاق الاستفادة من البيانات الرسمية.

وأكدت الهيئة أن مبادرة #رقم_سعودي تسهم في إبراز الشراكة الوطنية في تحقيق المنجزات، من خلال قراءة وقياس التقدم في المؤشرات الإحصائية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الأرقام والبيانات في رصد مسيرة التنمية الوطنية.