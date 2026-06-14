80 ألف طالب وطالبة بتعليم الباحة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

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أدى اليوم أكثر من (80) ألف طالب وطالبة في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي بمدارس منطقة الباحة، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وذلك بعد أن أتمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة كافة استعداداتها، وهيأت الأجواء التربوية والبيئة التعليمية الملائمة لضمان سير الاختبارات بنجاح.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أهمية تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية لضمان أداء الطلاب لاختباراتهم بكل يسر وسهولة، وتوفير بيئة خالية من القلق والتوتر.
وشدد على ضرورة التعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تعيق سير الاختبارات، مع أهمية رفع تقارير يومية عاجلة حول مستوى الأداء طوال فترة الاختبارات، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات دوام التوفيق والنجاح.