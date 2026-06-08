80 اهتماماً استثمارياً.. الرياض والفتح وأبها والطائي والشعلة في سوق الاستثمار

أعلنت وزارة الرياضة والمركز الوطني للتخصيص اليوم الاثنين، عن طرح خمسة أندية رياضية أمام الجهات الاستثمارية المحلية والأجنبية، في تطور نوعي يعكس التقدم المتسارع لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

والأندية هي: الرياض، أبها، الفتح، الطائي، والشعلة، فيما يأتي هذا الطرح بعد استكمال هذه الأندية كامل الإجراءات النظامية والمالية والإدارية، لتصل إلى مرحلة الجاهزية الكاملة للاستحواذ الاستثماري، وحددت الوزارة يوم 5 يوليو 2026 كآخر موعد لاستلام طلبات التأهيل، ويمكن للجهات المهتمة تقديم طلباتها عبر الموقع الرسمي للمركز الوطني للتخصيص: www.ncp.gov.sa.

منهجية شاملة ومرنة

وأكدت الوزارة أن عملية تهيئة الأندية تتم وفق منهجية مدروسة تراعي مستوى جاهزية كل نادٍ على حدة، إلى جانب تقييم جدية المستثمر وقدرته على تنفيذ المتطلبات. وهذا يضمن تحقيق أثر اقتصادي ورياضي مستدام للأندية والمستثمرين معاً.

وأشارت الوزارة إلى أن استقبال طلبات الاهتمام مستمر دون توقف، وأن مدة عملية الطرح الكاملة لنادٍ واحد تستغرق عادة بين 8 إلى 10 أشهر من لحظة وجود طلبات جدية.اهتمام استثماري غير مسبوقكشفت البيانات الرسمية عن تسجيل أكثر من 80 اهتماماً استثمارياً من جهات محلية وأجنبية لـ22 نادياً رياضياً حتى الآن، حيث يعكس هذا الرقم الثقة المتزايدة في القطاع الرياضي السعودي كفرصة استثمارية واعدة، مدعومة ببيئة تنظيمية محفزة ورؤية طموحة.

مستجدات ناديي النجمة والأخدود

في سياق متصل، أوضحت الوزارة أن مرحلة المفاوضات مع المستثمرين المهتمين بناديي النجمة والأخدود تجري حالياً، وستتبعها مرحلة توقيع العقود قبل الإعلان الرسمي عن انتقال الملكية إلى الملاك الجدد.، فيما يأتي هذا بعد إطلاق مرحلة إبداء الرغبة لهذين الناديين في أغسطس 2025.

ويُعد مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية أحد أبرز المبادرات التنفيذية لرؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي. أُطلق المشروع في يونيو 2023 بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشهدت المراحل السابقة نجاحات ملموسة، منها تخصيص أول ثلاثة أندية (الأنصار، الخلود، والزلفي) في يوليو 2025، وانتقال ملكيتها إلى جهات استثمارية متخصصة. كما طرحت ستة أندية أخرى في أغسطس 2024، ما يؤكد التزام الوزارة بتوسيع نطاق المشروع تدريجياً مع الحرص على الجودة والاستدامة.

أهداف استراتيجية طموحة

ويهدف المشروع إلى تعزيز الكفاءة المالية والإدارية للأندية وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي وجذب استثمارات نوعية تساهم في تطوير البنى التحتية والأكاديميات والمنشآت الرياضية، وكذلك رفع مستوى الاحترافية في الدوري السعودي، ليصبح من أفضل 10 دوريات عالميًا وأيضًا زيادة الإيرادات التجارية للأندية والرابطة، وتعظيم القيمة السوقية للمنظومة الرياضية.

في هذا السياق، أشار مسؤولو الوزارة خلال مؤتمرات سابقة إلى ارتفاع ملحوظ في الإيرادات التجارية للأندية المخصخصة، مما يبشر بمستقبل أكثر استدامة.

تأثيرات متوقعة على الرياضة السعودية

من المتوقع أن يساهم دخول القطاع الخاص في رفع جودة المنافسات، تطوير المواهب الوطنية، وتعزيز تجربة الجمهور. كما سيفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الرياضات المتنوعة، ليس فقط كرة القدم، بما يدعم هدف بناء جيل رياضي متميز إقليمياً وعالمياً بحلول 2030.

ويُنظر إلى هذا المشروع كجزء من استراتيجية أوسع تشمل استضافة الأحداث الدولية الكبرى، وتطوير البنية التحتية الرياضية، وتحويل الرياضة إلى قطاع اقتصادي منتج يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني بالمملكة.