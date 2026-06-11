Icon

تكليف محمد بن عبدالعزيز الفالح مشرفًا عامًا على مراسم وتشريفات مستشفيات القوات المسلحة Icon 89 مزادًا عقاريًا يعزّز حركة التداول العقاري بالمدينة المنورة Icon الكويت تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة Icon ريف يُقدِّم أكثر من 4.2 مليارات ريال لأكثر من 87 ألف مستفيد ويرفع متوسط دخل الفرد الريفي 45% Icon نجاح الخطة التشغيلية لقطار الحرمين لحج هذا العام بنقل أكثر من 1.16 مليون مسافر Icon الشؤون الإسلامية تواصل توزيع أكثر من 4 آلاف نسخة من هدية الملك سلمان على الحجاج المغادرين عبر ميناء جدة  Icon السعودية تدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت Icon #يهمك_تعرف | شروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك لدى التأمينات Icon الصين تطلق خطة لتسريع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات Icon الأردن: اعتراض وإسقاط 20 صاروخًا أُطلقت من إيران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

89 مزادًا عقاريًا يعزّز حركة التداول العقاري بالمدينة المنورة

الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١:١٠ مساءً
89 مزادًا عقاريًا يعزّز حركة التداول العقاري بالمدينة المنورة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أسهمت المزادات العقارية في تنشيط حركة التداول العقاري بالمدينة المنورة خلال العام 2025م من خلال إقامة (89) مزادًا عقاريًا، تضمَّن بيع (384) أصلًا عقاريًا متنوعًا بين الأراضي والعقارات السكنية والتجارية والاستثمارية.
وبلغت القيمة الإجمالية لمبيعات المزادات العقارية نحو (989) مليون ريال، كما بلغ متوسط عدد الأصول المباعة في المزاد الواحد نحو 4,3 أصول عقارية، فيما سجلت المزادات العقارية قيمة مبيعات تمثل ما يقارب (10.4%) من إجمالي قيمة الصفقات العقارية في المدينة المنورة خلال عام 2025م.
وتعكس هذه المؤشرات الإقبال المتزايد على المزادات العقارية، بوصفها إحدى القنوات الفاعلة لتسويق وتداول الأصول العقارية، ودعم النشاط الاستثماري الداعم لنمو القطاع العقاري بالمدينة المنورة، وتشير إلى تنامي دور المزادات العقارية في دعم السيولة السوقية، وتسريع عمليات البيع والشراء، واستمرار جاذبية السوق العقاري بالمدينة المنورة، مدعومًا بالنمو العمراني والاستثماري الذي تشهده المنطقة.
وتعدّ “المزادات العقارية” من أحدث وسائل تسويق العقارات وإتمام الصفقات خلال وقت وجيز مقارنة بطرق البيع التقليدية، وتجرى المزادات العقارية وفق أنظمة وقوانين تضمن العدالة والشفافية بين جميع الأطراف المشاركة من خلال عرض العقار أمام مجموعة من المشترين الذين يتنافسون على تقديم أعلى سعر لشراء العقار خلال فترة زمنية محددة.
وتشمل المزادات العقارية عدة أنواع، من ضمنها المزادات الحضورية التي تقام في موقع محدد يحضرها البائعون والمشترون، إضافة إلى المزادات الإلكترونية التي تُعقد عبر منصّات رقمية مرخصة، تتيح المشاركة -عن بُعد-، إلى جانب مزادات التصفية القضائية، والمزادات الحكومية.
وتسهم المزادات العقارية في تقدير القيمة الحقيقية للعقار من خلال المنافسة المباشرة بين المشترين، مما يساعد على تحقيق أسعار عادلة تعكس واقع السوق، إضافة إلى تسريع عمليات البيع والشراء، كما تتيح المزادات فُرصًا استثمارية متنوعة، مما يشجّع المستثمرين المحليين والدوليين على الدخول إلى السوق العقاري، وزيادة حجم الاستثمارات، كما يسهم تداول العقارات عبر المزادات في تنشيط حركة التداول العقاري؛ مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة تنفذ برامج التوعية والخدمات الميدانية للمعتمرين والزوار
السعودية

الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة تنفذ برامج التوعية...

السعودية
القبض على مقيم في المدينة المنورة لترويجه الحشيش والميثامفيتامين
السعودية

القبض على مقيم في المدينة المنورة لترويجه...

السعودية
الشؤون الدينية” تستقبل ضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة المنورة بخدمات دينية وإرشادية متعددة اللغات
السعودية

الشؤون الدينية” تستقبل ضيوف الرحمن القادمين إلى...

السعودية
ضيوف الرحمن ينعشون الحركة التجارية في أسواق المدينة المنورة
السعودية

ضيوف الرحمن ينعشون الحركة التجارية في أسواق...

السعودية
مستشفى الملك فهد بالمدينة ينجح في علاج تضخم البروستاتا بالصمغ الطبي
صحة وطب‎

مستشفى الملك فهد بالمدينة ينجح في علاج...

صحة وطب‎
ضبط 3 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في المدينة المنورة
السعودية

ضبط 3 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في المدينة...

السعودية
زيادة أعداد الزائرين والمعتمرين تعزّز نمو قطاع الإيواء الفندقي بالمدينة المنورة
السعودية

زيادة أعداد الزائرين والمعتمرين تعزّز نمو قطاع...

السعودية
حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
أخبار رئيسية

حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ مواطنًا من...

أخبار رئيسية