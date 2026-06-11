89 مزادًا عقاريًا يعزّز حركة التداول العقاري بالمدينة المنورة

أسهمت المزادات العقارية في تنشيط حركة التداول العقاري بالمدينة المنورة خلال العام 2025م من خلال إقامة (89) مزادًا عقاريًا، تضمَّن بيع (384) أصلًا عقاريًا متنوعًا بين الأراضي والعقارات السكنية والتجارية والاستثمارية.

وبلغت القيمة الإجمالية لمبيعات المزادات العقارية نحو (989) مليون ريال، كما بلغ متوسط عدد الأصول المباعة في المزاد الواحد نحو 4,3 أصول عقارية، فيما سجلت المزادات العقارية قيمة مبيعات تمثل ما يقارب (10.4%) من إجمالي قيمة الصفقات العقارية في المدينة المنورة خلال عام 2025م.

وتعكس هذه المؤشرات الإقبال المتزايد على المزادات العقارية، بوصفها إحدى القنوات الفاعلة لتسويق وتداول الأصول العقارية، ودعم النشاط الاستثماري الداعم لنمو القطاع العقاري بالمدينة المنورة، وتشير إلى تنامي دور المزادات العقارية في دعم السيولة السوقية، وتسريع عمليات البيع والشراء، واستمرار جاذبية السوق العقاري بالمدينة المنورة، مدعومًا بالنمو العمراني والاستثماري الذي تشهده المنطقة.

وتعدّ “المزادات العقارية” من أحدث وسائل تسويق العقارات وإتمام الصفقات خلال وقت وجيز مقارنة بطرق البيع التقليدية، وتجرى المزادات العقارية وفق أنظمة وقوانين تضمن العدالة والشفافية بين جميع الأطراف المشاركة من خلال عرض العقار أمام مجموعة من المشترين الذين يتنافسون على تقديم أعلى سعر لشراء العقار خلال فترة زمنية محددة.

وتشمل المزادات العقارية عدة أنواع، من ضمنها المزادات الحضورية التي تقام في موقع محدد يحضرها البائعون والمشترون، إضافة إلى المزادات الإلكترونية التي تُعقد عبر منصّات رقمية مرخصة، تتيح المشاركة -عن بُعد-، إلى جانب مزادات التصفية القضائية، والمزادات الحكومية.

وتسهم المزادات العقارية في تقدير القيمة الحقيقية للعقار من خلال المنافسة المباشرة بين المشترين، مما يساعد على تحقيق أسعار عادلة تعكس واقع السوق، إضافة إلى تسريع عمليات البيع والشراء، كما تتيح المزادات فُرصًا استثمارية متنوعة، مما يشجّع المستثمرين المحليين والدوليين على الدخول إلى السوق العقاري، وزيادة حجم الاستثمارات، كما يسهم تداول العقارات عبر المزادات في تنشيط حركة التداول العقاري؛ مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد.