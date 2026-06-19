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896 إصابة إيبولا و233 وفاة في الكونغو 

الجمعة ١٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٨ مساءً
896 إصابة إيبولا و233 وفاة في الكونغو 
المواطن - واس

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أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 896 إصابة مؤكدة بفيروس الإيبولا و232 وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد شهر من إعلان التفشي.

وأكدت نشر أكثر من 115 خبيرًا وإرسال 110 أطنان من الإمدادات الطارئة لدعم الاستجابة، فيما تعافى 78 مريضًا.

وأشارت المنظمة إلى استمرار التحديات المرتبطة بالوصول إلى المناطق عالية الخطورة وتتبع المخالطين، والحاجة إلى تمويل إضافي لاحتواء المرض.

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