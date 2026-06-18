911 بوزارة الداخلية.. أكثر من 210 ملايين اتصال تعزز مفهوم الأمن الاستباقي وتقدم الخدمة الطارئة

حقق المركز الوطني للعمليات الأمنية منذ تأسيسه حتى اليوم، منجزات بارزة في خدمة الإنسان بالمملكة العربية السعودية وأمنه وسلامته، وتعزيز جودة الحياة له، من خلال استقبال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، مكالمات المستفيدين والرد عليها في زمن لا يتجاوز ثانيتين، وترحيلها للجهات الشريكة في الميدان في زمن لا يتجاوز (45) ثانية.

وأسهمت غرف العمليات الأمنية في مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) بوزارة الداخلية في ترسيخ مفهوم أمني استباقي للحالات الطارئة، بل حتى قبل وقوع الجريمة، وقراءة مؤشراتها من خلال أنظمة تقنية حديثة وكاميرات عالية الدقة يعمل على تشغيلها كوادر وطنية سعودية تتحدث بنحو (8) لغات عالمية، لتقديم الخدمة، ودعم مستهدفات صانع القرار في اتخاذ قرارات تعزز استدامة الأمن وتحقيق السلامة لكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية ويستظل بسمائها.

وأثمرت جهود وزارة الداخلية في المحافظة على الإنسان وممتلكاته وسلامته وأمنه، استقبال مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة -منذ إنشائه حتى الآن- نحو (112,920,302) اتصال، واستقبل المركز في منطقة الرياض (70,866,244) اتصالًا، وفي المنطقة الشرقية (23,461,357) اتصالًا، و(3,222,120) في منطقة المدينة المنورة، معظمها لخدمة إنسان المملكة من جميع الجنسيات والأعراق، بمجموع وصل إلى (210,470,023) اتصالًا.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في استكمال افتتاح وتدشين مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في مناطق المملكة، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030) ضمن برنامج جودة الحياة، وتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية بمعايير عالمية، وأيادٍ وطنية، وطموحات لا تنتهي ومستدامة.