FIFA يطلق حملة توعوية في مونديال كأس العالم 2026

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA اليوم، حملة توعوية بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، في أربعة ملاعب تستضيف مباريات كأس العالم 2026، ضمن جهوده لتعزيز بيئة رقمية آمنة للاعبين والمنتخبات والجماهير.

وتتضمن الحملة رايات خاصة يتبادلها قادة المنتخبات قبل انطلاق المباريات، إلى جانب رسائل توعوية على الشاشات الإلكترونية داخل الملاعب تحمل عبارة: “نلعب معًا.. ونقف ضد الكراهية”.

وأوضح FIFA أن خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي التابعة له راجعت منذ إطلاقها أكثر من 250 مليون منشور وتعليق،

ورصدت ما يزيد على 30 مليون محتوى ضار أو مسيء، وفي كأس العالم 2026 في 11 يونيو الجاري، راجعت الخدمة أكثر من 3.8 ملايين منشور وتعليق، أُزيل منها نحو 388 ألف محتوى بعد تصنيفها على أنها مسيئة أو ضارة.

وتشمل فعاليات الحملة مباريات التشيك وجنوب أفريقيا في أتلانتا، والمكسيك وكوريا الجنوبية في غوادالاخارا، وسويسرا والبوسنة والهرسك في لوس أنجلوس، وكندا وقطر في فانكوفر.