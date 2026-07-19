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آلية تمديد تأشيرات الزيارة عبر أبشر وأبرز الشروط

الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٩ مساءً
آلية تمديد تأشيرات الزيارة عبر أبشر وأبرز الشروط
المواطن - فريق التحرير

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أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة تمديد تأشيرات الزيارة المفردة والمتعددة إلكترونيًا عبر منصة “أبشر”، بما يتيح للمواطنين والمقيمين استكمال إجراءات التمديد بسهولة دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجوازات.

وأوضحت المديرية عبر منصة إكس، أن تنفيذ الخدمة يتم من خلال حساب المستضيف في منصة “أبشر”، مع ضرورة استيفاء عدد من الاشتراطات، أبرزها عدم وجود مخالفات مرورية مسجلة على الزائر، وسريان وثيقة التأمين الطبي، إضافة إلى سداد رسوم تمديد التأشيرة، وأن يكون جواز سفر الزائر ساري المفعول.

كما اشترطت الجوازات وجود الزائر داخل المملكة عند تقديم الطلب، وأن تكون المدة المتبقية على صلاحية التأشيرة سبعة أيام أو أقل، أو ألا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من ثلاثة أيام، مع احتساب يوم انتهاء التأشيرة ضمن المدة المحددة.

وبيّنت المديرية أن الاستفادة من الخدمة تتم عبر الدخول إلى منصة “أبشر”، ثم اختيار “خدماتي”، والانتقال إلى “الجوازات”، ثم “خدمات الزوار”، لاستكمال إجراءات تمديد تأشيرة الزيارة إلكترونيًا.

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