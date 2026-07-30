أبرزها الاتصالات والغذاء والتوحد.. طرح 49 مشروعًا عبر منصة استطلاع

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع” التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 49 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 19 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت المشروعات في المنصة مشروع (تعديل المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات)، الذي طرحته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ بهدف تعزيز وضوح الأحكام المتعلقة بالحصول على عدم ممانعة الهيئة عند إجراء تعديل جوهري في الإدارة العليا لدى المرخص له أو المسجل، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 18 أغسطس 2026م.

ومن جانبها، طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع (تحديث شروط فسح ومتطلبات المنتجات المعاد استيرادها)؛ بهدف تحديد الشروط والمتطلبات الواجب استيفاؤها لفسح المنتجات سعودية المنشأ عند إعادة استيرادها إلى المملكة بعد تصديرها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 22 أغسطس 2026م.

وبهدف تنسيق وتكامل الجهود بين الجهات الصحية ذات العلاقة، لضمان تقديم خدمات رعاية صحية وتأهيلية متكاملة وفعّالة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، طرح المجلس الصحي السعودي مشروع (السياسة الوطنية للخدمات الصحية للمصابين باضطراب طيف التوحد)، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 22 أغسطس 2026م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.