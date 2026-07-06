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أتربة مثارة على الخرخير وشرورة حتى الصباح

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٧ مساءً
أتربة مثارة على الخرخير وشرورة حتى الصباح
المواطن - واس

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على الخرخير ومحافظة شرورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (3- 5) كلم.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى يوم غدٍ الساعة العاشرة صباحًا.

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