أتربة مثارة على الخرخير وشرورة حتى الصباح

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على الخرخير ومحافظة شرورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (3- 5) كلم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى يوم غدٍ الساعة العاشرة صباحًا.