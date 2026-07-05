أتربة مثارة على الشمالية حتى السابعة مساء الاثنين 

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة يصحبها رياح نشطة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة العاشرة صباح غدٍ وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.