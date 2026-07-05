أمانة الشرقية تبدأ المرحلة الثانية من تطوير شارع الرياض في القطيف أتربة مثارة على الشمالية حتى السابعة مساء الاثنين جامعة طيبة تتيح القبول لأصحاب المواهب المتميزة عبر برنامج جدير للتميز النوعي الموارد البشرية توقّع اتفاقية جديدة لتوظيف العمالة المنزلية مع كينيا الحسك الأرضي.. نبات فطري يتكيف مع البيئة الصحراوية في الشمالية #يهمك_تعرف | 4 أيام على إيداع حساب المواطن الدفعة الـ 104 سلوكيات غامضة لروبوتات الذكاء الاصطناعي تدفع إلى أبحاث جديدة سلمان للإغاثة يدعم الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية في قطاع غزة عبر المطبخ المركزي العبدالعالي يحتفل بزواج نجله خالد في الأحساء الجوازات توضح خطوات إصدار تقرير الخروج النهائي دون مراجعة الفروع
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة يصحبها رياح نشطة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة العاشرة صباح غدٍ وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.