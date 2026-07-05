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أتربة مثارة على الشمالية حتى السابعة مساء الاثنين 

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٤ صباحاً
أتربة مثارة على الشمالية حتى السابعة مساء الاثنين 
المواطن - واس

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة يصحبها رياح نشطة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة العاشرة صباح غدٍ وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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