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أتربة مثارة على العاصمة المقدسة حتى التاسعة

الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
أتربة مثارة على العاصمة المقدسة حتى التاسعة
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على العاصمة المقدسة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كم.
وبيّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

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