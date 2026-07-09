أتربة مثارة على العاصمة المقدسة حتى التاسعة

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على العاصمة المقدسة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كم.
وبيّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.