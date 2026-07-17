أتربة مثارة على منطقة نجران حتى السابعة مساء

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.