أتربة مثارة على منطقة نجران حتى السابعة مساء قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العناية بشؤون الحرمين الشريفين تتيح خدمة متابعة كثافة المطاف والمسعى لحظيًا وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي وظائف شاغرة في فروع كاتريون للتموين وظائف شاغرة بـ شركة معادن وظائف شاغرة لدى طيران الرياض ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجّل أكثر من 85 دولارًا للبرميل الداخلية القطرية: إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.