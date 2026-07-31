أتربة مثارة على منطقة نجران حتى السابعة مساء رياح شديدة وأتربة مثارة تحدّ من الرؤية في القنفذة والليث النفط ينخفض بأكثر من دولار مع تزايد الإمدادات وظائف شاغرة لدى شركة المراعي وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض وظائف شاغرة في الفطيم القابضة وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات وظائف شاغرة بفروع مجموعة ديافيرم وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الفيجي جيسيبيل وديسيسيا إلى الرياض
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كلم، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة اللّه تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.