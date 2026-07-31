أتربة مثارة على منطقة نجران حتى السابعة مساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كلم، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة اللّه تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.